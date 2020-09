‘Bijna kwart Nederlanders verwacht loonstijging in 2021’

Bijna een kwart van de Nederlanders verwacht volgend jaar een loonstijging, ondanks de coronacrisis. Dat meldt HR-dienstverlener Visma | Raet op basis van onderzoek onder ruim duizend werkenden.

Twee op de drie ondervraagden verwachten dat hun nettoloon gelijk blijft. Zo’n 11 procent van de geënquêteerden rekent volgend jaar op een daling van het salaris. “Ondanks de negatieve berichtgeving rondom de coronacrisis, is werkend Nederland redelijk positief gestemd”, stelt Joke van der Velpen, kennismanager bij Visma | Raet.

Over het algemeen zijn Nederlanders tevreden over hun salaris, concludeert de HR-dienstverlener. Zodra er modaal of meer wordt verdiend, geeft ruim 80 procent van de ondervraagden aan tevreden te zijn. Van de werknemers die een beneden modaal salaris ontvangen is 44 procent te spreken over hun inkomen.