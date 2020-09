Elektrische personenauto wint steeds meer terrein

Elektrisch aangedreven auto’s winnen aan populariteit. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA was dik 7 procent van de nieuwe auto’s die in het tweede kwartaal in de Europese Unie op kenteken werd gezet een elektrisch model. De accu-aandrijving was een jaar eerder nog goed voor 2,4 procent van alle nieuwe personenauto’s.

De elektrische auto snoept volgens ACEA marktaandeel af van onder meer diesels en auto’s die op benzine rijden. Nog altijd is ruim de helft (bijna 52 procent) van de nieuwe auto’s van dit laatste type, terwijl diesels goed zijn voor 29 procent. Verbrandingsmotoren zijn daarmee goed voor 80 procent van de markt van nieuwe personenauto’s.

De verkoop van elektrische auto’s steeg in de meetperiode met 53 procent tot ruim 129.000 auto’s. Verder was ook de plug-in hybride in trek. De stekkerauto zag de verkopen in de periode met 133 procent stijgen tot dik 66.000 auto’s.

De hybride modellen, met zowel brandstof als accu-aandrijving bleven het populairste alternatief voor de traditionele verbrandingsmotoren met een marktaandeel van bijna 10 procent. Alternatieve brandstoffen zoals ethanol en lpg waren goed voor nog geen 2 procent.

In Nederland zakte de verkoop van elektrische auto’s in het tweede kwartaal met 16 procent. Door de coronacrisis zijn autoverkopen sowieso ingezakt. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland nagenoeg evenveel elektrische modellen verkocht als een jaar eerder.