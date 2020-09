‘Hypotheekrente na maanden weer iets gedaald’

De hypotheekrente is na maanden van stijgingen weer gedaald. Momenteel is de gemiddelde hypotheekrente voor twintig jaar rentevast met NHG 1,66 procent, meldt De Hypotheker. Volgens de hypotheekadviseur stond deze begin augustus nog op 1,69 procent. Als de rust op de financiële markt terugkeert, is een verdere daling van de hypotheekrente niet uitgesloten, zo klinkt het.

Door de coronacrisis gingen de rentetarieven de voorbije maanden juist omhoog. Medio maart bedroeg het gemiddelde rentepercentage van de door consumenten meest gekozen rentevaste periode van twintig jaar nog 1,49 procent.

De oplopende rentes zijn deels door het gevolg van de omvangrijke steunpakketten om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Door de steun lopen de begrotingstekorten op. Daarmee liep ook de rente op overheidsleningen op. Dit is doorgaans een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente, legt de adviseur uit.

Deze stijging komt nu ten einde. Dat komt deels doordat de Europese Unie overeenstemming heeft bereikt over een herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft daarnaast het programma voor het opkopen van obligaties vastgesteld op 1350 miljard euro. Dat remt weer de stijging van de rentes op de kapitaalmarkten en daarmee voor de hypotheekrente.

Door de felle concurrentie tussen geldverstrekkers zijn hypotheekrentes al tijden historisch laag. Volgens De Hypotheker is de toekomst ongewis. “Zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt, worden maatregelen in verschillende landen weer aangescherpt”, legt de adviseur uit. Ook op macro-economisch gebied kunnen de brexit en de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China de stabiliteit in gevaar brengen.