Uitkeringsaanvragen in VS zakken onder de 1 miljoen

Het aantal Amerikanen dat zich tot de overheid wendt voor een werkloosheidsuitkering is vorige week weer gedaald tot onder de 1 miljoen. Volgens de Amerikaanse overheid werden 881.000 aanvragen ingediend. Dat waren er nog meer dan een miljoen een week eerder.

Economen hadden in doorsnee op 950.000 aanvragen gerekend. Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst daar net onder.

Door de coronapandemie zijn tientallen miljoenen Amerikanen al dan niet tijdelijk hun baan kwijtgeraakt. Dat er ook nu nog steeds veel aanvragen bij komen, komt door grote reorganisaties die bedrijven aankondigen.