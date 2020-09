‘Uitvaartverzekeraar Yarden leidde klachteninstituut om de tuin’

De Vereniging Sociaal Verhaal vindt dat uitvaartverzekeraar Yarden het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) “op slinkse wijze om de tuin heeft geleid” om van verplichtingen aan verzekerden af te komen. Het klachteninstituut laat in een reactie weten zich niet opnieuw te buigen over de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie.

Sociaal Verhaal, die namens een aantal polishouders een rechtszaak tegen Yarden heeft aangespannen, is het niet eens met de uitspraak bij Kifid. Die bepaalde eind augustus dat de verzekeraar de versobering van zijn uitvaartverzekeringspakket niet hoefde terug te draaien.

Yarden besloot daartoe vorig jaar, omdat het anders failliet zou gaan. Met ingang van dit jaar is de waarde van het uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden daardoor gemaximeerd. Wanneer de kosten van bijvoorbeeld crematoria, kist of vervoer stijgen, moet de verzekerde die zelf bijbetalen.

Ook zou de uitvaartverzekeraar de boeken niet geopend hebben, waardoor er geen accountantscontrole kon plaatsvinden en zou uit cijfers over 2018 niet blijken dat de verzekeraar op omvallen stond, stelt de vereniging. Verder heeft het Kifid volgens de vereniging nagelaten onderzoek te doen naar andere oplossingen. Het Kifid benadrukt in een reactie eerder vastgestelde feiten niet opnieuw te onderzoeken. Bovendien vindt Kifid dat de Vereniging geen partij is in de uitspraak, omdat de klachtzaken gingen over individuele klanten van Yarden.

Kifid verwerpt de aantijgingen van de Vereniging dan ook, maar geeft wel aan te begrijpen dat de uitspraak van de Geschillencommissie “mogelijk teleurstellend” is voor mensen met een gewijzigde polis van Yarden. Het klachteninstituut blijft bij de uitspraak van de Geschillencommissie, die oordeelde dat het eenzijdig wijzigen van de polis door “uitzonderlijke omstandigheden” mocht.

Yarden was nog niet bereikbaar voor commentaar.