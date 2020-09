Chipbedrijven onder druk op lager Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. Vooral de Europese chip- en technologiebedrijven stonden onder druk in navolging van de zware koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,9 procent in de min op 544,52 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 793,42 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1 procent.

De chipbedrijven ASMI en ASML zakten 2 procent en 1,5 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen na het verlies van bijna 6 procent van de Philadelphia chip-index, de Amerikaanse graadmeter van de chipsector. In de MidKap leverde Besi ruim 2 procent in. Koploper in de AEX was ABN AMRO met een winst van 1,5 procent en bij de middelgrote bedrijven was beursintermediair Flow Traders (plus 0,3 procent) de enige stijger.