‘Deutsche Bank wil bankonderdeel Wirecard toch niet kopen’

Deutsche Bank wil het bankonderdeel van Wirecard toch niet kopen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De prijs van 100 miljoen euro zou veel te hoog zijn. Dat is het minimale bedrag dat Wirecard-curator Michael Jaffe wilde hebben voor de verkoop van de activa om een liquidatie te voorkomen, aldus de bronnen.

Vorige week werd een bod van Deutsche Bank voor onderdelen van Wirecard nog geweigerd omdat het te laag zou zijn geweest. Een woordvoerder van Deutsche Bank wilde verder niet ingaan op de zaken, maar zei wel dat de aankoop van Wirecard Bank slechts een van meerdere opties zou kunnen zijn waarmee de bank de betalingsactiviteiten hoopt te vergroten.

De baas van Deutsche Bank, Christian Sewing, heeft gezegd dat hij Wirecard Bank alleen wil kopen als het betalingssysteem beter is dan dat van zijn eigen bank. Recent nog nam Deutsche Bank een voormalig bestuurder van Wirecard aan, net als een trits andere experts op het gebied van betalingstechnologie.

In juni werd bekend dat er bijna 2 miljard euro op de balans van Wirecard kwijt was en dat dit bedrag mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had de betalingsdienstverlener 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en andere voormalige bestuurders van Wirecard zijn gearresteerd op verdenking van onder meer witwassen, boekhoudfraude en vervalsing. Het Duitse parlement wil een parlementair onderzoek naar de kwestie.