Fors minder passagiers voor geplaagd Norwegian Air

De geplaagde luchtvaartmaatschappij Norwegian Air heeft de belangrijke vakantiemaand augustus weer fors minder passagiers vervoerd. De onderneming, die net als branchegenoten gebukt gaat onder de crisis, meldde op jaarbasis een daling van de passagiersstroom van 91 procent.

Ook de komende maanden zullen volgens Norwegian niet al te rooskleurig zijn. De prijsvechter verwacht niet meer dan 25 tot 30 van zijn toestellen te hoeven inzetten. Dat betekent concreet dat meer dan honderd vliegtuigen van de vloot aan de grond zullen blijven.

Al voor de crisis losbarstte kampte Norwegian met problemen. De prijsvechter kende de voorbije jaren een sterke groei, maar deze ging ook gepaard met oplopende schulden. Daardoor is het bedrijf bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de coronacrisis. Eerder dit jaar werden schulden en verplichtingen omgezet in aandelen.

Norwegian zei onlangs nog te vrezen voor zijn voortbestaan. De spaarpot van de maatschappij is naar verwachting begin volgend jaar leeg. Voor die tijd is extra geld nodig, anders dreigt een faillissement. Het bedrijf is onder meer met de Noorse staat in gesprek over extra steun.