Nederlandse banken verleenden 23,7 miljard euro aan coronasteun

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart een kleine 24 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 161.000 ondernemers en bijna 34.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar maandelijkse update.

Volgens voorzitter Chris Buijink van de NVB is het goed nieuws dat de kredietverlening ondanks de crisis geleidelijk blijft groeien. “Het is een indicatie dat bedrijven die financiering nodig hadden, die hebben kunnen krijgen. Als je kijkt naar de totale hoeveelheid uitstaand krediet dan is deze tijdens de coronacrisis nagenoeg op peil gebleven.” Volgens Buijink is dat bijzonder in een crisis. “Banken staan klaar om bedrijven te hulp te schieten als de omstandigheden voor veel bedrijven komend najaar moeilijker zouden worden.” Die bedrijven moeten dan wel in de basis gezond zijn.

Ondernemingen kregen gedurende de crisis ruim 32.000 nieuwe leningen van Nederlandse banken. Die zijn bij elkaar goed voor een bedrag van 20,7 miljard euro. Op ongeveer 5800 van deze leningen zit een garantie van de overheid.

Tot nu toe kregen bijna 34.000 consumenten een aflossingspauze voor hun hypotheek of lening, ter waarde van 80 miljoen euro. Daarnaast kregen bijna 129.000 bedrijven uitstel van betaling, goed voor een waarde van 3 miljard euro. Die laatste groep is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen vier weken.