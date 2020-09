UWV verwacht stijging WW-uitkeringen in 2021

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 oploopt als gevolg van de coronacrisis. In juli werden er 301.000 uitgekeerd. Dat zouden er zonder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een stuk meer zijn geweest, schat het UWV.

In de twaalf maanden tot maart 2020 ontving het UWV gemiddeld ruim 34.000 nieuwe WW-aanvragen per maand. In april steeg dat aantal naar meer dan 100.000 aanvragen. Sinds de start van de NOW is het teruggezakt naar rond de 43.000 per maand.

Met die coronasteun kunnen werkgevers die in de problemen zijn gekomen tot 90 procent van de loonkosten van hun werknemer ontvangen. Daardoor kunnen meer mensen hun baan behouden. Daarom stroomden in de eerste maanden vooral mensen met een tijdelijk contract de WW in, omdat werkgevers terughoudender zijn met verlengen.

Ondanks de NOW-regeling verwacht het UWV voor volgend jaar een verdere stijging van de aantallen mensen in de Werkloosheidswet, tot een niveau dat vergelijkbaar is met de werkloosheidspiek na de kredietcrisis. Die kwam eind 2013, begin 2014. Toen waren er 441.000 lopende WW-uitkeringen.

Daarmee zou het effect van de coronacrisis op de Werkloosheidswet een stuk heftiger zijn dan tijdens de kredietcrisis. Toen werd dat aantal pas na vijf jaar bereikt. Het UWV merkt wel op dat het om een prognose gaat, die van veel factoren afhankelijk is.