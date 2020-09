Dijsselbloem en Sijbesma in onafhankelijke commissie Groeifonds

Jeroen Dijsselbloem en Feike Sijbesma zijn twee van de tien leden van de onafhankelijke commissie van het Nationale Groeifonds, waarmee de komende vijf jaar 20 miljard euro wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan economische groei. De groep beoordeelt de voorstellen die door ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen worden aangedragen en door ministeries worden gedaan.

Dijsselbloem is onder meer oud-minister en voormalig voorzitter van de Eurogroep. Sijbesma is de voormalig topman van speciaalchemiebedrijf DSM en was recent de speciale coronagezant van het kabinet. In de commissie nemen verder Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland, en Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton plaats.

Ook Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), techspecialist Constantijn van Oranje en Rianne Letschert, de rector van de Universiteit Maastricht maken deel uit van de commissie, net zoals Robert-Jan Smits, de voorzitter van de Universiteit Eindhoven, supercommissaris Jacqueline Tammenoms Bakker en topman Peter Wennink van chipmachinefabrikant ASML.

De leden kiezen een voorzitter uit hun midden, liet minister van Economische Zaken Erik Wiebes weten.