Weer uitverkoop techaandelen op Wall Street, Tesla crasht

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend, onder druk van een verdere uitverkoop in de technologiesector. Zo stonden grote namen als Amazon, Apple en Facebook in het rood. Het aandeel Tesla beleefde vooralsnog zijn slechtste beurt sinds maart. Beleggers op Wall Street keren terug van een lang weekend, want maandag waren de Amerikaanse beurzen dicht voor Labor Day.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 1,3 procent op 27.754 punten. De brede S&P 500 daalde ook 1,7 procent tot 3365 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 2,9 procent omlaag tot 10.984 punten.

Ook bedrijven als chipproducent Nvidia, videostreamingsdienst Netflix en de maker van teleconferentiesoftware Zoom Video Communications hadden het lastig met koersdalingen tot 4,6 procent. Er zijn zorgen op de markt dat de waarderingen in de techsector van de Verenigde Staten de laatste tijd te hard zijn opgelopen. Met de recente uitverkoop is een einde gekomen aan een opmars die de S&P 500 en Nasdaq naar records stuwde.

Tesla zakte 16 procent. Het aandeel van de bouwer van elektrische auto’s wordt niet opgenomen in de S&P 500, zo maakten de samenstellers van de index bekend. Beleggers hadden wel gespeculeerd dat Tesla een plekje in die graadmeter zou kunnen krijgen.

Nikola, dat zich ook bezighoudt met de ontwikkeling van elektrische voertuigen, maakte juist een flinke koerssprong van 23 procent. Autoconcern General Motors (GM) investeert 2 miljard dollar in de branchegenoot van Tesla in ruil voor een belang van 11 procent. Ook gaan GM en Nikola een strategisch samenwerkingsverband aan. GM kreeg er 3,7 procent aan waarde bij.