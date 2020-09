EU: Britse brexitwet moet nog deze maand van tafel

De onderdelen van de Britse brexitwet die ingaan tegen het met de Europese Unie gesloten scheidingsverdrag moeten nog deze maand van tafel, eist de EU. De EU zal anders niet aarzelen om de sancties in te zetten waarin het verdrag voorziet, zegt de Europese Commissie.

EU-commissaris Maroš Šefčovič en de Britse brexitminister Michael Gove, die samen toezien op het terugtrekkingsverdrag, voerden donderdag spoedoverleg over het wetsvoorstel, dat in het Britse parlement en Brussel grote opschudding heeft veroorzaakt. Met het voorstel heeft de Britse regering het onderlinge vertrouwen “ernstig geschaad”, zegt Šefčovič. “Het is aan Londen om dat te herstellen.”

Šefčovič heeft Gove er nog eens op gewezen dat de handtekening van de Britse regering onder de zwaarbevochten scheidingsakte staat en het Verenigd Koninkrijk eraan gebonden is. Geen van beide partijen kan daaraan eenzijdig morrelen. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, zou dat een “extreem ernstige schending” van het verdrag en van het internationaal recht zijn, onderstreepte de EU-commissaris.

De omstreden elementen van de wet moeten daarom zo snel mogelijk worden geschrapt, stelt de commissie, in ieder geval nog deze maand. Gebeurt dat niet, dan zal de EU “er niet voor terugdeinzen” om de mogelijkheden te gebruiken die het verdrag biedt tegen schendingen van de afspraken. Het zou kunnen gaan om een hoge boete, maar ook om het opschorten van voor de Britten gunstige verdragsbepalingen of om importheffingen of – beperkingen.

Gove maakte na het overleg duidelijk dat het omstreden wetsvoorstel niet van tafel gaat. “Vicevoorzitter Šefčovič verzocht het VK om de interne markt-wetgeving in te trekken. Ik legde uit dat we dat niet kunnen en zullen doen”, zei de minister. “Ik benadrukte dat het van cruciaal belang is om via het gezamenlijke comité tot een overeenkomst te komen over dit soort essentiële vraagstukken.”

Het Britse wetsvoorstel raakt een open zenuw, omdat het de afspraken over Noord-Ierland zou ondergraven. Om te voorkomen dat er weer een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland verrijst zodra de EU en het VK volgend jaar definitief uit elkaar zijn, is afgesproken dat de EU-regels blijven gelden voor Noord-Ierland. Als Brussel en Londen er niet in slagen een handelsakkoord te sluiten, stuit het economisch verkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het VK vanaf 1 januari op allerlei obstakels. Die wil Londen eenzijdig wegnemen.