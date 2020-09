Jarig Kruidvat past assortiment lokaal aan

Kruidvat gaat zijn assortiment per stad of regio afstemmen op het winkelend publiek. De drogisterijketen, die zijn 45-jarige bestaan viert, meldde dat bij de opening van een nieuwe winkel in Roermond. Bij het assortiment in de Limburgse plaats ligt de nadruk op jongeren.

Volgens een woordvoerder van Kruidvat shoppen doorgaans veel jongeren in Roermond. “Daarmee is er meer vraag naar beautyproducten. Daar hebben we de winkel op ingericht.” Over de kosten van de verbouwing per filiaal, wil Kruidvat niets kwijt. In elk filiaal wordt donderdag met een traktatie stilgestaan bij het 45-jarige bestaan van de keten.

Elke Kruidvat-winkel wordt doorgaans eens in de zeven jaar verbouwd. Op het moment dat winkels nu worden aangepakt zal dit volgens de nieuwe formule gebeuren. Daarbij krijgen lokale behoeften dus extra aandacht.

In Nederland, Belgiƫ en Frankrijk heeft de drogisterijketen bijna 1250 winkels, waarvan 970 in Nederland. Bij het bedrijf werken ruim 15.000 medewerkers. De eerste Kruidvat-winkel opende de deuren in Hilversum. De keten is momenteel eigendom van het Aziatische concern AS Watson.