Uitstoot CO2 fors afgenomen in tweede kwartaal

De uitstoot van CO2 was in Nederland in het tweede kwartaal 21,1 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname komt onder andere doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zo was de CO2-uitstoot van de transportsector ongeveer de helft lager dan een jaar eerder en bij huishoudens ruim 17 procent. Vanwege de uitbraak van het coronavirus riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Hierdoor namen vooral de emissies door autogebruik af. Huishoudens verstookten ook minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het relatief warme lenteweer.

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening lag bijna 12 procent lager, terwijl de landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid de uitstoot met 9 procent zagen dalen.