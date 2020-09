Driekwart minder reizigers in augustus op Schiphol door crisis

Luchthaven Schiphol heeft in de belangrijke vakantiemaand augustus 1,85 miljoen reizigers verwerkt. Dat betekent een daling van bijna driekwart ten opzichte van de 6,8 miljoen passagiers die vorig jaar augustus de luchthaven aandeden. Zoals bekend werd minder gereisd vanwege het rondwarende coronavirus en de vele reisbeperkingen.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol in augustus daalde met 49 procent tot in totaal 23.125. Het aantal vrachtvluchten steeg tot 2188, oftewel een plus van 83 procent. De verwerkte vracht lag desondanks 8 procent lager dan een jaar eerder. Doorgaans wordt ook veel vracht met passagiersvluchten meegenomen.

Veder wijst de luchthaven erop dat het intercontinentale vliegverkeer niet de opleving kent zoals die binnen Europa het geval is. In augustus waren er ruim 1,6 miljoen passagiers die van en naar een Europese bestemming vlogen. Buiten Europa ging het om bijna 250.000 reizigers. Vorig jaar had bijna een derde van de reizigers een verre bestemming. Vrachtvluchten hebben wel vaker intercontinentale bestemmingen.

Schiphol benadrukt dat de toekomst ongewis is. De onzekerheid over het al dan niet reizen binnen Europa door toenemende coronabesmettingen en negatieve reisadviezen lijkt het herstel wat af te remmen. De luchthaven verwacht dat het aantal dagelijkse vluchten in september zal schommelen rond de 800 en dat het aantal passagiers per dag afneemt tot dagelijks tussen de 35.000 en 60.000 reizigers.