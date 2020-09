Weer zwaar jaar Nederlandse visserij na ook al matig 2019

De Nederlandse visserij beleeft andermaal een slecht jaar, na ook al een matig 2019. Onder andere het Noordzeeakkoord, waardoor vissers de komende jaren minder visgronden beschikbaar krijgen, het verbod op pulsvisserij en de aanstaande brexit zorgen ervoor dat de vangsten dit jaar lager uitvallen, zo concludeert Wageningen Economic Research (WER).

Bovendien lijkt de wereldwijde markt als gevolg van de coronacrisis tot zeker volgend jaar nog niet op het oude volume te komen. De kottersector had ook vorig jaar te maken met mindere vangsten. De WER berekende dat vorig jaar een vijfde minder vis is gevangen. Dat komt neer op 16 miljoen kilo minder vis die uit de zee werd gehaald. Daarmee zag de visserij zijn opbrengsten met bijna een kwart dalen tot 234 miljoen euro.

De grootste oorzaak voor deze terugval was de verminderde garnalen-, tong-, schol- en mosselvangst. De mosselvangst van 2019 was de slechtste in de laatste tien jaar en de garnalenopbrengst halveerde bijna. Een bijkomstig probleem voor de garnalenindustrie is de beperkte pelcapaciteit. Veel pelcentra zitten in Marokko, die door de corona-maatregelen in het land veel minder kilo’s garnalen kunnen verwerken.