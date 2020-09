Autobranche slaakt noodkreet om gevolgen no-dealbrexit

De Europese autobranche maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat de Britten zonder deal uit de Europese Unie vertrekken. Autobranchevereniging ACEA roept samen met 22 andere brancheverenigingen de onderhandelaars in het brexitproces op om een ‘no-dealsituatie’ te voorkomen, en binnen de resterende onderhandelingsperiode van 15 weken een handelsakkoord (FTA) te sluiten.

Een no-dealbrexit zou de Europese autobranche zo’n 110 miljard euro kosten aan verloren handel in de komende vijf jaar, stelt ACEA op basis van recente berekeningen. “Veel banen in de sector die zo’n 14,6 miljoen huishoudens ondersteunt, komen dan op het spel te staan”, aldus ACEA. “Dat is één op de 15 banen in de EU en het Verenigd Koninkrijk”.

Het verwachte verlies van 110 miljard euro komt bovenop een geschat verlies van 100 miljard die de branche dit jaar al leed door de coronacrisis. ACEA en de andere grote brancheverenigingen in de sector vragen daarom om een handelsakkoord dat verschillende regelgevingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU vermijdt en geen import- en exporttarieven hanteert.

Zonder deal moeten beide partijen handel drijven onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waardoor er een tarief van 10 procent op auto’s en tot 22 procent op bestelwagens en vrachtwagens gaat gelden, aldus ACEA. De autobranche stelt dat die tarieven vrijwel zeker aan de consument moeten worden doorberekend, waardoor voertuigen duurder worden en de vraag beïnvloed wordt.