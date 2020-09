FNV eist volgend jaar 5 procent meer loon voor vitale sectoren

Vakbond FNV zet volgend jaar bij cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 5 procent “daar waar het goed gaat” en in vitale sectoren. Dat is gelijk aan de eis die voor dit jaar en het jaar daarvoor op tafel was gelegd, toen de hoogste looneis in meer dan dertig jaar. De vakbond maakte de looneis traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag bekend.

FNV wil ook dat mensen met lagere inkomens minstens 14 euro per uur verdienen en dat mensen perspectief hebben op zeker werk. De vakbond wil daarnaast afspraken maken die bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit en herverdeling van werk.

In onder meer supermarkten, distributiecentra, voedingsmiddelenindustrie, doe-het-zelfzaken en de pakketpost gaat het volgens de FNV “uitstekend”. “Maar veel mensen delen nauwelijks mee in de groei en hebben een onzeker contract op of rond het minimumloon”, aldus Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de FNV. Met name in deze sectoren, en in sectoren zoals zorg, welzijn en onderwijs, wil de FNV inzetten op 5 procent loonsverhoging en een minimumloon van 14 euro.

“Nederland moet socialer uit de crisis komen”, zegt Boufangacha. “Mensen moeten perspectief houden. (..) Vertrouwen op zeker werk en een goede loonsverhoging vangen de klap van de crisis op.”

In bedrijven waar het slecht gaat, wil de FNV afspraken over herverdeling van werk zoals arbeidsduurverkorting, generatiepacten en afspraken om eerder met pensioen te gaan. De FNV vindt dat daar waar werkgelegenheid verdwijnt, van werk-naar-werk afspraken gemaakt moeten worden, gecombineerd met scholing. “Als het werk weer aantrekt in de getroffen bedrijven, moeten dat vaste kwaliteitsbanen zijn in plaats van goedkope flexibele contracten waar mensen geen enkele zeggenschap over hebben”, aldus de FNV.

Verder wil de vakbond inzetten op een thuiswerkvergoeding. “‘Kwaliteit zit in zeggenschap over je werk, afspraken om gezond je pensioen te halen, je maximale beschikbaarheid en overwerk begrenzen. Ook voor mensen die thuis werken is het belangrijk dat ze grip hebben op de invulling van hun werk”, stelt Boufangacha.

De looneis is de basiseis waarmee FNV begint aan onderhandelingen voor een nieuwe cao. Doorgaans vallen de uiteindelijk afgesproken loonsverhogingen lager uit.