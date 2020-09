North Sea Port vervoert vaker goederen via binnenvaart

Het vervoer van goederen naar het achterland via de binnenvaart neemt in de Zeeuwse havens van Vlissingen en Terneuzen en het Belgische Gent verder toe. Dat meldt North Sea Port, zoals het gezamenlijke havenbedrijf heet, op basis van een onderzoek bij bedrijven in het hele grensoverschrijdende havengebied. Het goederenvervoer via de binnenvaart steeg met 4 procent in vergelijking met vorig jaar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat nu 58 procent van de goederen in binnenvaartschepen wordt vervoerd. Het deel van de goederen dat via de weg wordt vervoerd is in een jaar tijd met 2 procent afgenomen tot 28 procent. 10 procent van de goederen wordt via het spoor vervoerd, een stijging van 1 procent.

North Sea Port zet actief in op vervoer over de binnenwateren en het spoor. De Belgisch-Nederlandse havencombinatie verwacht dat het binnenwatervervoer in de toekomst zal toenemen met de realisatie van een Seine-Scheldeproject. Daardoor kunnen binnenvaartschepen met een laadvermogen van 4500 ton tot in Parijs varen.