Britse werkloosheid voor het eerst sinds lockdown gestegen

De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst sinds de invoering van lockdownmaatregelen tegen het coronavirus gestegen. Uit cijfers van het nationale statistiekbureau komt naar voren dat 4,1 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat in de periode van mei en tot en met juli.

In de voorgaande drie maanden lag het werkloosheidspercentage op 3,9 procent. De stijging van het werkloosheidspercentage komt neer op het verlies van zo’n 695.000 banen, meldt het statistiekbureau.

Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg in augustus met 73.700 tot een totaal van 2,7 miljoen. Dat is meer dan een verdubbeling sinds maart (plus 120 procent).

De Britse regering kwam eerder, net zoals andere Europese overheden, met een steunpakket om banen te behouden tijdens de coronacrisis. Daarbij betaalt de overheid een groot deel van de loonkosten voor werknemers die tijdelijk werkloos thuis zitten, maar sinds de zomer wordt dit programma wel versoberd.