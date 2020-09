Coronacrisis raakt modeketen H&M, maar herstel is ingezet

Modeketen Hennes & Mauritz (H&M) is zeker niet immuun voor de coronacrisis. De Zweedse onderneming kampte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar met een daling van de verkopen met 16 procent. Dat kwam veelal doordat winkels wereldwijd hun deuren moesten sluiten. Ook de winst viel fors lager uit, zo werd in een voorlopige handelsupdate gemeld.

H&M zal in de drie maanden tot en met augustus een omzet van 50,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend 4,9 miljard euro, in de boeken zetten. De winst voor belastingen zal uitkomen op ongeveer 2 miljard kroon, tegen 5 miljard kroon een jaar eerder. Daarbij profiteert de onderneming ook van kostenbesparingen.

Aan het begin van het kwartaal waren nog circa 900 van de ruim 5000 H&M-filialen gesloten als gevolg van lockdownmaatregelen. Aan het einde van het kwartaal hielden nog zo’n 200 winkels de deuren dicht.

Volgens het bedrijf verloopt het herstel sneller dan voorzien. Op 1 oktober komt H&M met definitieve cijfers naar buiten.