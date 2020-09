Miljardair Steve Cohen neemt New York Mets over

De Amerikaanse hedgefonds-manager en miljardair Steve Cohen neemt honkbalclub New York Mets over. Cohen heeft een overeenkomst bereikt met de mede-eigenaren om een belang in de club van 95 procent te verkrijgen, meldde Sterling Partners maandag. Daar zal Cohen ongeveer 2,5 miljard dollar (ongeveer 2,1 miljard euro) voor neertellen.

“Ik ben blij dat we een overeenkomst hebben bereikt met de Wilpon- en de Katz-familie om de New York Mets te kopen”, aldus Cohen in een verklaring. Zijn woordvoerder weigerde daar nog iets aan toe te voegen. De eigenaars van de andere clubs in de Major League Baseball-competitie moeten de overname nog goedkeuren.

De waarde van het honkbalteam is vastgesteld op 2,6 miljard dollar, omgerekend ongeveer 2,2 miljard euro, werd gemeld in december. Cohen heeft al een klein belang in de New York Mets.

Cohen (64) bezit volgens zakenblad Forbes ruim 14 miljard dollar en heeft zijn fortuin grotendeels vergaard met zijn voormalige bedrijf, SAC Capital Advisors. Het bedrijf maakte sinds de oprichting in 1992 flinke winst, maar kreeg in 2013 een recordboete opgelegd voor handel met voorkennis.

De New York Mets is de rivaal van stadsgenoot Yankees, die al jaren sportief en financieel beter presenteren.