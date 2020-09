‘Amazon gaat 1000 magazijnen in steden VS openen’

Amazon is volgens ingewijden van plan zo’n duizend nieuwe magazijnen in steden en voorsteden in de Verenigde Staten te openen. Volgens de bronnen wil de webwinkel er zo voor zorgen dat onlineproducten zo snel mogelijk bij mensen thuis worden bezorgd.

Eerder dit jaar lukt het Amazon niet om zijn belofte van een maximale bezorgtijd van twee dagen na te komen, omdat het bedrijf tijdens de corona-lockdown overspoeld werd met bestellingen. Topman Jeff Bezos zou nu miljarden investeren in de nieuwe magazijnen.

Amazon bezorgde niet eerder producten vanaf locaties die dichtbij consumenten te vinden zijn. Grote Amerikaanse concurrenten zoals Walmart en Target doen dat wel, en kunnen vaak al bezorgen op dezelfde dag dat de bestelling is geplaatst.

Het bedrijf van Bezos werkt dit jaar ook aan een flinke uitbreiding van het personeelsbestand, mede om zo aan de sterk stijgende onlineverkopen vanwege de coronacrisis te kunnen voldoen. Zo wil het 10.000 extra werknemers aannemen in de omgeving van de Amerikaanse stad Seattle en 7000 extra vaste werknemers in Groot-Brittanniƫ.