IMCD koploper in licht hogere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden met kleine koersuitslagen na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag word bekendgemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 557,63 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 818,55 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,1 procent. Londen daalde 0,2 procent.

IMCD steeg 5 procent en was koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De chemicaliƫndistributeur neemt zijn Indiase branchegenoot Signet over. De aankoopsom werd niet gegeven. Het bedrijf kondigde wel aan 400 miljoen euro te hebben opgehaald met de verkoop van nieuwe aandelen om onder meer de overname te bekostigen. Analisten van Deutsche Bank schatten de overnamesom op circa 500 miljoen euro.