Nikkei nipt hoger na afwachtende sessie

De aandelenbeurs in Japan is woensdag nipt hoger gesloten na een afwachtende handelssessie. Beleggers wachtten af voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag naar buiten komt. Ook werd alvast uitgekeken naar de beleidsvergadering van de Bank of Japan, die donderdag op het programma staat. Elders in de Aziatische regio lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde met een plusje van 0,1 procent op 23.475,53 punten. Exportbedrijven als autofabrikant Honda en technologiebedrijf Canon kampten met een duurdere Japanse yen en verloren 2,6 en 2,1 procent. Tevens bleek dat de export van Japan in augustus met 14,8 procent op jaarbasis is gekrompen, na een afname met 19,2 procent in juli. Economen hadden gerekend op een krimp van de uitvoer met ruim 16 procent. Techinvesteerder SoftBank won 4,6 procent dankzij de sterke koerswinsten onder Amerikaanse technologiebedrijven.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,1 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent. De Aziatische toeleveranciers van Apple lieten over het algemeen kleine koersuitslagen zien. De Amerikaanse techreus introduceerde nieuwe smartwatches en iPads en een abonnementenbundel, maar geen iPhones. De Australische All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter met een winst van 0,9 procent.