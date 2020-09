Von der Leyen wil reductie CO2-uitstoot met 55 procent in 2030

De Europese Commissie wil dat de EU sneller toewerkt naar een vermindering van de CO2-uitstoot. Voorzitter Ursula von der Leyen stelt een reductie in 2030 van “minstens 55 procent” ten opzichte van 1990 voor, zei ze in Brussel in haar eerste grote beleidstoespraak, de Staat van de Unie. Tot nu toe was 40 procent afgesproken.

“We moeten het sneller en beter doen”, zei Von der Leyen. “Als we minstens 55 procent halen dan zit de EU op het juiste spoor om in 2050 klimaatneutraal te zijn en te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. We kunnen het”. De Duitse riep andere wereldleiders op te volgen.

De afgelopen weken gingen al geruchten dat de commissie de klimaatdoelen wil aanscherpen. Vicevoorzitter Frans Timmermans, verantwoordelijk voor klimaat, presenteert donderdag de details van de klimaatmaatregelen.

Von der Leyen erkende dat het voorstel tot verdeeldheid in de lidstaten en het EU-parlement, die het bindende percentage moeten goedkeuren, zal leiden. “Een toename van 40 naar 55 procent is te veel voor de een en niet genoeg voor de ander”. Ze stelde voor om 30 procent van het coronaherstelfonds van 750 miljard euro dat de EU opricht in groene obligaties te steken.

De Groene fractie in het Europees Parlement reageerden meteen op Von der Leyens voorstel. Voorzitter Ska Keller: “We verwelkomen de toename van 40 naar 55 procent. Maar er is 65 procent nodig om de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Droogte en branden tonen aan dat we meer moeten doen om de opwarming van de aarde te beperken”.