Felyx neemt elektrische deelscooters over uit buitenland

Felyx, de Amsterdamse onderneming die elektrische deelscooters in verschillende steden in Nederland en België verhuurt, breidt uit. Het bedrijf neemt honderden e-scooters over van een buitenlandse aanbieder. Zeker vijfhonderd scooters worden toegevoegd aan het huidige aanbod van ruim tweeduizend scooters in zeven steden in de Benelux.

Felyx begon in 2017 en zegt sinds juni dit jaar winstgevend te zijn. Sindsdien zijn de operationele kosten gedekt. Daarnaast is het bedrijf afgelopen jaar verdubbeld in het aantal werknemers.

Felyx begon in Amsterdam met het delen van 100 elektrische scooters. Via een app kan een e-scooter op de ene plek worden gehuurd en vervolgens bij de eindbestemming worden ingeleverd. Het bedrijf zit naast Amsterdam in Den Haag, Rotterdam, Groningen, Delft en Brussel. Vanaf maandag zijn de scooters ook te huur in Eindhoven.