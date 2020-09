28 winkels Expresso, Miss Etam, Steps en Claudia Sträter sluiten

Bij Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps sluiten 28 winkels de deuren. Ruim tweehonderd medewerkers verliezen daardoor hun baan, meldt Nxt Fashion, de holdingmaatschappij die sinds kort eigenaar is van de winkelformules.

De voormalige eigenaar van de ketens, fashionbedrijf FNG, ging afgelopen zomer failliet. Nxt Fashion kocht vervolgens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps, in totaal 180 winkels. “De 28 winkels die sluiten, werden tijdens deze koop al als onvoldoende rendabel bestempeld”, licht commercieel directeur Patrick Miami-Van der Borden toe.

Vooral Expresso krijgt een klap: vijftien winkels sluiten. Daarnaast sluiten drie winkels van Steps (Haarlem, Hoofddorp en Zoetermeer), vijf Claudia Sträter-filialen (Amsterdam, Breda, Eindhoven en Enschede) en vijf Miss Etams (Almelo, Almere, Diemen, Groningen en Alkmaar).

“De redenen voor het sluiten van de winkels zijn een te hoge huurprijs of een minder goede locatie waar de omzet te laag is”, zegt Miami-van der Borden. “De winkels gaan volgende week verder als outlets om de voorraden te verkopen en daarna sluiten ze definitief.”

Het UWV stopt maandag met het doorbetalen van de lonen van de medewerkers die vorige maand na het FNG-faillissement werden ontslagen. Miami-van der Borden: “Door de sluiting van 28 van de 180 winkels kunnen we 20 procent van de medewerkers geen nieuw contract aanbieden. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk medewerkers in dienst te houden, dat is voor 80 procent van het personeel wel gelukt.”