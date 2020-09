AEX boekt kleine winst in lagere regio

De Amsterdamse aandelenbeurs boekte vrijdag een kleine winst. De andere Europese beurzen stonden opnieuw lager na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral de Amerikaanse technologiebedrijven onder druk stonden, en houden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Beursuitbater Euronext stond in de schijnwerpers na het bericht dat het exclusief praat over de overname van Borsa Italiana.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 553,37 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 822,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent.

Koploper in de AEX was IMCD met een plus van dik 3 procent. De chemicaliƫndistributeur neemt de Finse leverancier van vezelversterkte kunststof en composietmaterialen Oy Kokko-Fiber over. Unibail-Rodamco-Westfield zette de daling voort en stond opnieuw onderaan met een verlies van ruim 8 procent. Het vastgoedconcern raakte een dag eerder al 10 procent aan beurswaarde kwijt na een aandelenuitgifte en strategiewijziging.

Euronext won 4,1 procent bij de kleinere bedrijven. Het beursbedrijf is exclusief in gesprek met London Stock Exchange over een overname van de beurs in Milaan. Euronext wil de overname bekostigen met onder meer contanten en leningen. Ook wil het bedrijf achter de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs, Brussel en Oslo aandelen uitgeven die dan naar de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo gaan, met wie wordt samengewerkt bij het bod.

Accsys steeg 2,9 procent na een handelsupdate. Het houtbedrijf heeft zijn verkopen de afgelopen vijf maanden stevig zien herstellen. In april kreeg Accsys te maken met een sterke terugval in de vraag naar zijn producten, als gevolg van de coronapandemie. De onderneming verwacht dat het herstel van de verkopen zal blijven doorzetten, ervan uitgaande dat het coronavirus niet opnieuw de productie zal verstoren.

In Madrid stond de bankensector in de schijnwerpers. De raden van bestuur van de grote Spaanse banken Caixabank (plus 0,8 procent) en Bankia (min 1,5 procent) hebben de fusie tussen de twee banken goedgekeurd. Daardoor ontstaat de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten en een vermogen van meer dan 650 miljard euro. Bankia werd in 2012 nog gered door de overheid met een reddingspakket van ruim 22 miljard euro.

De euro was 1,1855 dollar waard, tegen 1,1824 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 41,42 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 43,75 dollar per vat.