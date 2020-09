Nikkei sluit week licht hoger af

De Japanse effectenbeurs is vrijdag licht hoger gesloten. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het lange weekeinde in Japan. Maandag en dinsdag zijn de financiële markten in Tokio gesloten vanwege nationale feestdagen. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten eveneens overwegend kleine winsten zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk met een plusje van 0,2 procent op 23.360,30 punten. De Japanse spoorwegbedrijven East Japan Railway en West Japan Railway werden opgepikt na de recente zware koersverliezen en stegen 2,4 procent en 1,7 procent. De telecomconcerns bleven daarentegen onder druk staan na de oproep van de nieuwe Japanse premier Yoshihide Suga om de mobiele telefoontarieven te verlagen. Telecomaanbieders als NTT Docomo, KDDI en SoftBank zakten tot 4,1 procent.

De beurs in Shanghai was een positieve uitschieter en boekte een tussentijdse winst van 1,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4 procent. De Chinese technologiebedrijven lieten een gemengd beeld zien na de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Techgigant Tencent zakte ruim 1 procent en smartphonefabrikant Xiaomi klom dik 3 procent. De Kospi in Seoul won 0,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent.