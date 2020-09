Recordaantal werkenden verliest baan in tweede kwartaal

Bijna 340.000 mensen in Nederland werden van het eerste op het tweede kwartaal werkloos of verlieten (tijdelijk) de arbeidsmarkt. Dat is een record, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afname was het grootst in bedrijfseconomische en administratieve beroepen, zoals receptionisten, dienstverlenende beroepen, waaronder personeel in de horeca valt, en beroepen in transport en logistiek, zoals taxichauffeurs.

Tegelijkertijd vonden 208.000 mensen die drie maanden eerder nog geen werk hadden een baan in het tweede kwartaal. In totaal nam het aantal mensen met betaald werk dus af met 132.000. Doorgaans stijgt het aantal werkenden juist in het tweede kwartaal, aldus het CBS.

Van de mensen die in het tweede kwartaal geen werk meer hadden, volgden 129.000 onderwijs. Van die groep, vaak jongeren met een bijbaan, verloren degenen met een transport- of logistiek beroep het vaakst hun baan. Op de tweede plek staan scholieren of studenten die werkzaam waren als kelner of barpersoneel.

Van de bijna 340.000 baanverlaters waren er 175.000 man en 163.000 vrouw. In de transport- en logistieke beroepen ging het voor het merendeel om mannen, in de zorg- en welzijnsberoepen waren de vrouwelijke baanverlaters oververtegenwoordigd.