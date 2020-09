‘Stroom aan annuleringen voor vakantiepark door Duits code rood’

Vakantieparken, jachthavens en andere ondernemingen in de recreatiesector in Noord- en Zuid-Holland zeggen een stroom van annuleringen uit Duitsland binnen te krijgen. Vakantiegangers uit Duitsland kunnen niet meer naar de twee provincies, omdat die gebieden door Berlijn zijn aangewezen als risicogebied voor coronabesmettingen. Dit leidt tot woede bij ondernemersorganisatie HISWA-RECRON, die een boze brief naar het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gestuurd.

Omdat in Duitsland code rood geldt voor Noord- en Zuid-Holland, moeten reizigers die uit die provincies komen zich bij aankomst in het land preventief laten testen. Daarna moesten ze 14 dagen in Duitsland in zelfquarantaine gaan.

Volgens directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON raakt dit recreatiebedrijven in de twee provincies onevenredig hard. Campings, bungalowparken, jachthavens en vakantieverblijven liggen vaak in gemeenten buiten de grote steden, en daar is volgens Dijks geen sprake van hoge aantallen besmettingen. “Vakantieparken en jachthavens liggen bijna altijd in gemeenten in het rustige buitengebied. Het effect van de grote stad is er niet.”

Dijks hoopt met de brief, die ook naar de ambassades in Nederland en Duitsland is verstuurd, de Duitse overheid ertoe te bewegen code rood voor de twee provincies op te heffen. In plaats daarvan moet het stempel van risicogebied volgens HISWA-RECRON alleen voor de ergste risicogebieden gelden.