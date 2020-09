Rechter blokkeert Amerikaans verbod op WeChat in appstores

Het Amerikaanse verbod op het aanbieden van WeChat in app stores in de Verenigde Staten is door een rechter geblokkeerd. Het verbod perkt de vrijheid van meningsuiting mogelijk te veel in, oordeelde de rechtbank van San Francisco.

De uitspraak volgt op een proces dat de US WeChat Users Alliance had aangespannen. Zij betoogde dat veel Chinees sprekende Amerikanen voor hun communicatie met vrienden in de VS en China dusdanig afhankelijk zijn van WeChat, dat een verbod inbreuk maakt op hun recht op vrije meningsuiting.