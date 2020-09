Vattenfall wedt op houten windmolenpalen voor vermindering CO2

Het Zweedse energieconcern Vattenfall onderzoekt de mogelijkheden om palen voor zijn windmolenparken van hout te maken. Door de gigantische palen niet langer van staal of beton te maken, verwacht het bedrijf dat de uitstoot van CO2 bij de bouw van windmolens ruim een kwart daalt.

De houten palen zijn alleen bedoeld voor windmolens die op land staan. Om na te gaan of het materiaal geschikt is, werkt het moederbedrijf van het voormalige Nuon samen met Modvion. Dit Zweedse bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen van grote constructies van hout.

De twee partijen verklaren alleen gecertificeerd duurzaam hout te gebruiken. Dat wil onder andere zeggen dat er nieuwe bomen worden geplant als vervanging voor het gekapte hout. Volgens Vattenfall hebben houten windmolenpalen niet alleen voor het milieu voordelen, maar zijn ze op termijn ook goedkoper voor het energiebedrijf.

Modvion bouwde dit voorjaar voor het eerst een paal voor windmolens in Zweden, met een hoogte van 30 meter. De palen van Modvion bestaan uit onderdelen die pas ter plekke in elkaar worden gezet. Naar verwachting leveren Vattenfall en Modvion in 2022 voor het eerst een windmolen met houten paal op die daadwerkelijk elektriciteit voor de markt opwekt.