Microsoft wil game-ontwikkelaar voor 7,5 miljard overnemen

Microsoft is van plan zijn grootste aankoop binnen de game-industrie ooit te doen. De Amerikaanse softwareontwikkelaar heeft 7,5 miljard dollar over voor het moederbedrijf van Bethesda Softworks, de studio achter bekende computerspellen zoals Doom, Fallout en The Elder Scrolls.

Met de overname van moederconcern ZeniMax Media hoopt Microsoft zijn spelcomputer Xbox een impuls te geven. In november, als concurrent Sony de Playstation 5 op de markt brengt, lanceert ook Microsoft een nieuwe generatie spelcomputers. Tot nu toe zijn de verwachtingen onder Xbox-fans laag omdat Microsoft de grootste titel, Halo Infinite, heeft uitgesteld tot volgend jaar.

Microsoft is de laatste jaren actief bezig zich te roeren in de game-industrie. In 2018 nam het zes studio’s over, en betaalde het bedrijf in 2014 ongeveer 2,5 miljard dollar voor de aankoop van de makers van het populaire Minecraft. Met Game Pass heeft Microsoft een abonnementsdienst voor videogames. Door het spelaanbod voor de Xbox te vergroten hoopt Microsoft meer klanten te lokken.