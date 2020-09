Nog grotere krimp verwacht bij Lufthansa

De Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa ziet het tempo van herstel in de luchtvaart van de coronacrisis somber in en gaat daarom nog dieper snijden in de kosten. Lufthansa kondigde in een nieuw herstructureringsprogramma aan minstens 150 vliegtuigen niet meer in gebruik te zullen nemen. Het tot dusver aangekondigde aantal van 22.000 ontslagen, zal nog verder stijgen, zo werd maandag bekendgemaakt.

Het nieuwe reorganisatieprogramma heeft ook gevolgen voor managementposities. Een vijfde van de managers zal begin 2021 zijn of haar baan verliezen, aldus Lufthansa. De kosten van de aan de grond staande vliegtuigvloot lopen op tot rond de 1,1 miljard euro in het derde kwartaal van 2020.