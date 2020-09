Apple-topman onder de indruk van prestatie thuiswerkend personeel

Apple-topman Tim Cook zegt dat hij onder de indruk is van de prestaties van thuiswerkende Apple-medewerkers. Hij voorspelt dat thuiswerken ook na de corona-epidemie onderdeel blijft uitmaken van de werkgewoontes bij het Amerikaanse elektronicabedrijf. De topmannen van streamingplatform Netflix en de bank JPMorgan Chase lieten zich recentelijk juist nog negatief uit over thuiswerken in hun bedrijven.

Cook deed de uitspraken in een interview op een virtueel festival dat was georganiseerd door tijdschrift The Atlantic. Daarin wees de Apple-topman erop dat het bedrijf nieuwe producten heeft ontwikkeld, waaronder nieuwe smartwatches en tabletcomputers, en dat die dit jaar op tijd worden gelanceerd. Ondanks het feit dat veel personeel thuis moet werken vanwege de corona-epidemie. Cook zei dat hij niet gelooft dat Apple “terugkeert naar hoe we waren omdat we hebben gezien dat er sommige dingen zijn die heel goed virtueel werken.”

Netflix-baas Reed Hastings noemde thuiswerk onlangs “een puur nadeel”. Jamie Dimon van JPMorgan Chase waarschuwde voor blijvende schade als medewerkers niet snel terug naar kantoor gaan.

Cook zei dat 10 tot 15 procent van de Apple-medewerkers inmiddels weer op de kantoren werkt en dat hij hoopt dat de meerderheid van het personeel volgend jaar kan terugkeren naar het nieuwe kantorencomplex van Apple in Silicon Valley. Thuiswerken is “niet hetzelfde als fysiek samenzijn”, aldus Cook, die vindt dat samen op kantoor werken goed is voor de creativiteit. Zelf gaat hij meerdere malen per week op verschillende tijden naar kantoor.