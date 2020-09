Farmaceuten beloven transparantie over coronacontracten

De geheime contracten die de Europese Commissie met verschillende farmabedrijven heeft afgesloten voor de ontwikkeling van een coronavaccin kunnen over enkele maanden openbaar gemaakt worden. Vertegenwoordigers van betrokken bedrijven hebben dat tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement beloofd. Verschillende parlementsleden maken zich zorgen over het gebrek aan transparantie over de onderzoeksresultaten en een rechtvaardige verdeling van vaccins over de Europese bevolking.

Voorzitter Sue Middleton van Vaccines Europe, een organisatie die de sector vertegenwoordigt, suggereerde dat de commerciële vertrouwelijkheid van de contracten kan worden opgeheven zodra de commissie alle onderhandelingen afgerond en alle contracten getekend heeft. “Die discussie moeten we zeker kunnen aangaan.”

“Vandaag geldt er vertrouwelijkheid, maar alles zal openbaar worden als er duidelijkheid is over de prijszetting van de vaccins en de aansprakelijkheid”, zei Jean Stéphenne van CureVac. Met dat Duitse bedrijf heeft de Europese Commissie afgesproken dat de EU-lidstaten 225 miljoen doses kunnen kopen als het vaccin er is en effectief en veilig blijkt te zijn.

Het dagelijks EU-bestuur heeft met zes fabrikanten gelijksoortige deals over de toekomstige levering van veilige vaccins afgesloten. Met twee van hen zijn contracten getekend. Brussel betaalt ook mee aan de ontwikkeling van vaccins tegen Covid-19. Middleton zei dat een vaccin tussen de 5 en 15 euro per dosis zou kunnen kosten. Ze noemde dat een redelijke prijs, maar die is niet vastgelegd in de overeenkomsten met de commissie.

Thomas Triomphe van Sanofi dat samen met GSK aan een vaccin werkt en waarmee de commissie een contract voor 300 miljoen doses heeft afgesloten, beloofde dat de prijs eerlijk en laag zal zijn. “Over de werking van ons vaccin zullen we in december meer weten, veel hangt daarvan af.”

Volgens Stéphenne beschermt een “ideaal vaccin” tegen besmetting, overdracht en ziekte, maar niet alle vaccins die nu veelbelovend lijken zullen dat even goed kunnen. De ontwikkeling van een vaccin alleen kost volgens hem 1 miljard euro.