Nike groeit in coronatijd vooral online

Sportkledinggigant Nike heeft in het voorbije kwartaal de schade door de coronacrisis weten te beperken. De opbrengsten bleven nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder, waarbij de verkopen van Nike-kleding via de eigen webshop met meer dan 80 procent stegen. Daarbij maakte Nike ook weer winst.

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar van Nike kwam de omzet neer op 10,6 miljard dollar. Dat is een daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat vooral door schommelingen in de wisselkoersen komt.

De onlineverkopen stegen met 82 procent. In fysieke winkels ging het ondanks de beƫindiging van lockdowns minder goed. Na heropening van het grootste deel van de eigen filialen blijven de bezoekersaantallen en verkoopcijfers nog altijd achter bij die van voor de pandemie. Dit speelt ook andere winkeliers die Nike-spullen verkopen parten, getuige de lagere omzet die het Amerikaanse concern uit bulkverkoop haalde.

Nike voerde de winst desondanks met 11 procent op tot 1,5 miljard dollar. Dat kwam doordat het bedrijf minder geld kwijt was per verkocht artikel. Daarnaast bespaarde het concern veel op marketingkosten die gepaard gaan met grote sportevenementen, omdat veel grote toernooien en wedstrijden wegens corona werden geannuleerd of uitgesteld. In het vorige kwartaal leed Nike nog onverwachts verlies.

Dat Nike vooral digitaal groeit, is een opsteker voor John Donahoe. Onder zijn hoede richt het sportmerk zich steeds meer op de eigen webwinkel en minder op fysieke winkels. Door die ingreep verdwijnen er ook banen bij Nike, zo werd eerder dit jaar bekend.