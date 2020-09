Spaanse wet verplicht werkgevers kosten thuiswerken te vergoeden

Werkgevers in Spanje draaien in de toekomst op voor de extra kosten die werknemers maken als ze vanuit huis moeten werken. De vergoedingen worden verplicht als personeel minstens 30 procent van de werkweek thuis werkt, heeft de Spaanse regering met vakbonden en werkgevers afgesproken.

Het akkoord moet binnenkort worden omgezet in een wet. In het voorlopige wetsvoorstel staat ook dat bedrijven hun werknemers nooit mogen dwingen vanuit huis te werken. Als medewerkers dit uit eigen wil wel doen, moeten werkgevers hen financieel compenseren voor bijvoorbeeld computers of kantoormeubels die ze nodig hebben. Ook extra internet- of telefoonrekeningen kunnen onder de regels vallen.

Volgens de Spaanse minister van Arbeid, Yolanda Diaz, loopt Spanje met de nieuwe regelgeving voorop in Europa. Ze kondigde ook aan een steunprogramma voor doorbetaling bij tijdelijke werkloosheid te willen verlengen.

Maar weinig Spanjaarden waren het voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus gewend om thuis te werken. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat deed slechts 3,5 procent van de Spaanse werkenden dit voordat de pandemie losbrak, tegenover gemiddeld 9 procent in heel de Europese Unie. Dit veranderde na het instellen van een lockdown dit voorjaar, toen ruim 3,5 miljoen Spanjaarden noodgedwongen op afstand moesten werken.