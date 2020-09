TUI staat voor stevige ingreep, kosten moeten 30 procent omlaag

De coronacrisis hakt er stevig in bij reis- en luchtvaartconcern TUI. De onderneming maakte bekend de overheadkosten met bijna een derde structureel omlaag te willen brengen. Daardoor staan als bekend 8000 banen op de tocht, zo werd in een handelsupdate gemeld.

De ingrepen worden over de hele breedte van het bedrijf gedaan. Eind vorig jaar waren bij het concern circa 71.500 mensen in dienst. In Nederland heeft TUI zo’n 2800 werknemers. Volgens een woordvoerder is het nog altijd niet bekend hoeveel banen er in Nederland gaan verdwijnen. “We zijn ermee bezig. Er moet eerst nog heel precies overleg over worden gevoerd”, aldus de woordvoerder.

TUI heeft in de afgelopen maanden vrijwel geen inkomsten gegenereerd. Doordat wereldwijd reisrestricties golden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was het niet mogelijk om vakanties aan te bieden.

Het bedrijf heeft als doel om de kosten met 300 miljoen euro omlaag te krijgen. Dat gebeurt stapsgewijs. Al dit jaar wordt gesneden in de uitgaven en tegen 2023 moet het plan volledig tot uitvoering zijn gebracht. TUI heeft momenteel naar eigen zeggen nog zo’n 2 miljard euro aan middelen beschikbaar. Het bedrijf kreeg onder meer steun van de Duitse overheid.

Verder maakte TUI bekend dat het een overeenkomst heeft gesloten met vliegtuigmaker Boeing vanwege de problemen met de 737 MAX die om veiligheidsredenen aan de grond staat. Details van de compensatie werden niet gemeld.

Vanwege de crisis heeft TUI zijn capaciteit voor de komende winter verder teruggeschroefd tot 40 procent van het normale niveau. Van de wintervakanties is momenteel 30 procent geboekt. Voor volgend jaar zomer gaat TUI uit van een vijfde minder vakantiegangers dan normaal.