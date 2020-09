Bierverkoop in horeca daalt nog steeds flink

De Nederlandse bierverkoop in de horeca- en evenementenbranche daalt ook na de versoepeling van de coronamaatregelen hard. In augustus daalde de verkoop met ruim 36 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. In juli was sprake van een daling met 33 procent.

De brouwers hebben een zwaar economisch jaar, doordat maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan de horeca hard hebben geraakt. Sinds de lockdown halverwege maart is de totale bierverkoop met 13,2 procent gedaald. Directeur Lucie Wigboldus noemt die daling “fors”, maar denkt dat het mooie weer ervoor gezorgd heeft dat deze niet groter is uitgevallen.

Toch is er ook positief nieuws te melden. Het thuisverbruik en de export van bier stegen in augustus met respectievelijk 15,9 en 11,7 procent. Ook zit de consumptie van alcoholvrij en -arm bier ondanks de coronacrisis nog steeds in de lift. Van januari tot en met augustus is deze categorie met bijna 10 procent gestegen, aldus de Nederlandse Brouwers.