Nike flink hoger bij opening Wall Street

Het aandeel Nike is in de eerste handelsminuten woensdag op Wall Street uit de startblokken geschoten. De sportartikelenmaker profiteerde van beter dan verwachte kwartaalcijfers en werd daarvoor door beleggers beloond. Verder gaat de aandacht uit naar cijfers over de economische activiteit in de Verenigde Staten die later naar buiten worden gebracht.

De leidende Dow-Jonesindex klom in de vroege handel 0,5 procent tot 27.418 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3318 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 10.925 punten.

Nike steeg met bijna 11 procent tot een nieuw recordniveau. Het bedrijf profiteerde de voorbije maanden van sterk gestegen verkopen via de eigen webshop. De makers van sportkleding Under Armour en Lululemon Athletica en sportkledingverkoper Foot Locker gingen in het kielzog van Nike mee omhoog met winsten tot 5 procent.

Tesla (min 4,2 procent) leverde verder aan beurswaarde in na het verlies van een dag eerder. Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s liet op het evenement Battery Day weten dat de productie van de nieuwe goedkopere accu’s en van de betaalbare elektrische auto nog enkele jaren op zich laat wachten.

Johnson & Johnson (J&J) steeg 0,8 procent. De farmaceut begint met het testen van zijn experimentele coronavaccin op 60.000 proefpersonen. Het vaccin wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de eerste resultaten naar buiten worden gebracht en dat dan begin volgend jaar een vaccin klaar voor noodgebruik moet zijn.