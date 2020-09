Stevige winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag stevige winsten zien. Beleggers schoven de zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en de strengere maatregelen in Europa aan de kant. Vooral de technologiebedrijven waren in trek in navolging van het herstel bij de grote Amerikaanse branchegenoten. Ook de Europese luchtvaartmaatschappijen werden opgepikt na de recente forse verliezen door de zorgen over de impact van de pandemie op de reissector.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,7 procent op 550,16 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 804,19 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 2,2 procent bij.

Koploper in de AEX was RELX met een winst van 3,5 procent. De informatieleverancier wil Paul Walker benoemen tot voorzitter van het bestuur. Walker treedt waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar aan. Dan treedt de huidige voorzitter Sir Anthony Habgood terug. Verfconcern AkzoNobel won 3,1 procent na een verhoging van het koersdoel door Morgan Stanley. Chemicaliƫndistributeur IMCD was de enige daler met een verlies van 1,6 procent.

ING won dik 2 procent. De bank reageerde op mediaberichten dat het concern in 2014 een geblokkeerde dollartransactie wist te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank, die op een Amerikaanse sanctielijst stond, achterwege te laten. Volgens ING betrof het een “administratieve fout” die in 2014 al was besproken met de relevante Amerikaanse autoriteiten en dat er verder geen actie was ondernomen.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM behoorde tot de kopgroep in de MidKap met een plus van 4,1 procent, na het koersverlies van ruim 10 procent in de afgelopen twee handelsdagen. Lufthansa won 4,8 procent in Frankfurt en IAG, de eigenaar van Birtish Airways en Iberia, klom 6,1 procent in Londen.

De Duitse sportkledingmakers Adidas en Puma wonnen rond 6 procent in Frankfurt na sterke kwartaalcijfers en onlineverkopen van de Amerikaanse concurrent Nike. Deutsche Bank steeg 2,9 procent. De grootste bank van Duitsland sluit op zijn thuismarkt honderd van de vijfhonderd bankfilialen om kosten te besparen. BASF klom 2,1 procent. Het Duitse chemieconcern gaat nog eens 2000 banen schrappen en hoopt daarmee vanaf 2023 jaarlijks 200 miljoen euro te besparen.

De euro stond op 1,1714 dollar, tegenover 1,1710 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 39,91 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 41,88 dollar per vat.