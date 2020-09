Tesla klaagt regering-Trump aan om Chinese importtarieven

De Amerikaanse automaker Tesla heeft een aanklacht ingediend tegen de regering-Trump. De maker van elektrische voertuigen is het niet eens met de eerder opgelegde invoertarieven op uit China geïmporteerde producten en wil zijn geld terug, inclusief rente.

De zaak speelt bij het Amerikaanse Hof van Internationale Handel in New York. Het verzoek dat is ingediend, behelst het onrechtmatig laten verklaren van een eerdere beschikking. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer wordt als gedaagde genoemd in de zaak.

Eerder probeerde Tesla vrijstelling te krijgen voor de ingestelde tarieven van 25 procent op onder meer beeldschermen van Chinese makelij. Volgens de automaker werd Tesla door die beslissing op kosten gejaagd. Alleen al in het slotkwartaal van 2018 zou het gaan om een kostenpost van 50 miljoen dollar.

Tesla is zeker niet het eerste bedrijf dat de eerdere beslissing van Trump en de zijnen bij het Amerikaanse Hof van Internationale Handel aanvecht. Vanwege de kwestie zijn al honderden zaken aangespannen. Het kamp Lighthizer was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.