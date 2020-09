ABN AMRO verwacht krimp bouwsector in 2021

De Nederlandse bouwsector zal volgend jaar naar verwachting met 3 procent krimpen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de stikstofproblematiek. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de bouw.

De bank zegt dat de impact van de coronacrisis op de bouwsector in eerste instantie relatief laag was, omdat de effecten van de lockdown van korte duur waren. De dip komt nu later dan aanvankelijk was gedacht. De achterblijvende bedrijfsinvesteringen, oplopende werkloosheid en versoberde steunmaatregelen van de overheid gaan nu zwaarder wegen, aldus ABN AMRO. Daarnaast zijn de maatregelen van de overheid om de stikstofproblematiek op te lossen nog te beperkt, wat ook druk uitoefent op de bouw.

ABN AMRO zegt wel dat bepaalde maatregelen een steuntje in de rug kunnen bieden aan de bouw, zoals extra investeringen in infrastructuur, meer geld dat vrijkomt voor het versnellen van de woningbouw en geld dat wordt gebruikt om leegstaand vastgoed om te bouwen naar woningen. Dit is echter onvoldoende om krimp op korte termijn te voorkomen, stelt de bank.

Voor de utiliteitsbouw voorziet de bank nu in 2021 een krimp van de volumes met 4 procent, voor de grond-, weg- en waterbouw wordt een min van 2,5 procent voorzien en voor de woningbouw een krimp van 2 procent. De bank denkt dat vooral middelgrote bouwers het zwaarder krijgen omdat zij vaker actief zijn in nieuwbouwprojecten, die lijden onder de economische teruggang. Voor de sectoren die actief zijn aan het begin van de bouwketen, zoals architecten en ingenieurs, verwacht ABN AMRO een beperkte krimp of zelfs een lichte groei.