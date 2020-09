‘Starters op woningmarkt moeten wensenlijst aanpassen’

Het vinden van een huis is voor starters een helse klus door het beperkte woningaanbod en de enorme concurrentie. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en tien organisaties helpen deze groep daarom door hen beter te informeren met een nieuwe website en de ‘Week van de Starter’. De belangrijkste adviezen zijn om verder te kijken dan de stad, kritisch naar de wensenlijst te kijken en in te zetten op nieuwbouwprojecten waar beleggers worden geweerd.

Hoe kan een starter zijn kans op succes vergroten op de overvolle woningmarkt? Volgens Wieke Wilderink van Vereniging Eigen Huis moeten starters zich in de eerste plaats goed informeren over de woningmarkt. “Om het op te kunnen nemen tegen professionele partijen moet je als starter goed beslagen ten ijs komen. Dus zorg dat je precies weet wat je financiële situatie is en of je wensenlijst realistisch is.” Wilderink raadt starters aan om zich niet blind te staren op die wensenlijst. “Veel mensen willen per se in de stad wonen, het liefst in een jaren 30-huis. Ik adviseer om verder te kijken. Ik zie mensen die in plaats van Amsterdam naar Nieuwegein gaan en het daar goed naar hun zin hebben.”

Omgaan met de grote concurrentie kan stressvol zijn voor starters. Gérald Rensink van makelaarsvereniging NVM adviseert hun om slim prioriteiten te stellen. “Je moet weten wat je wilt, je woonwensen aanpassen aan je financiële situatie en tegelijkertijd je gezonde verstand gebruiken. Er komt echt weer een nieuwe kans voorbij.”

Rensink wijst ook op een interessante ontwikkeling voor starters. “Sommige gemeenten stellen nu een woonplicht in bij nieuwbouwhuizen, om te voorkomen dat beleggers de huizen voor woningzoekenden wegkapen. Dat gebeurt onder meer in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Maar ook in kleinere plaatsen zoals Nieuwkoop, Bergeijk, Bernheze.”

Het belangrijkste punt is volgens Rensink toch dat de schaarste te lijf moet worden gegaan. “Daardoor worden woningen weer voor iedereen betaalbaar en dan komt ook de doorstroming bij het bestaande aanbod op gang. Zo komen vraag en aanbod meer in balans.”

De Week van de Starter wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en vindt plaats van 28 september tot en met 4 oktober. Het is een gezamenlijk initiatief van minister Ollongren (BZK) en tien organisaties uit de woonsector: Aedes, Vereniging Eigen Huis, NVM, Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, VBO, Vastgoedpro, De Hypotheekshop, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en NHG (Nationale Hypotheek Garantie).