Extra coronamaatregelen brengen toerisme Nederland in dieper dal

De strengere coronamaatregelen in nog eens acht veiligheidsregio’s vergroten de financiële schade in de watersport- en recreatiesector enorm, meldt ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie HISWA-RECRON. Vanaf zondagavond gelden ook in delen van Noord-Brabant, Flevoland, Gelderland en Groningen extra maatregelen.

“Toeristen annuleren hun trips, er is een terugval van boekingen en het aantal buitenlandse gasten daalt met 70 tot 90 procent”, zegt directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON. “De terugloop van boekingen en de annuleringsschade lopen tot en met november op naar 60 miljoen euro in de zeven provincies die nu worden geraakt. Als er eind oktober geen versoepeling komt, kan de kerstvakantie op vakantieparken als verloren worden beschouwd. Dan kan de schade oplopen tot ruim 70 miljoen euro.”

De watersport- en recreatiesector heeft met name door de lockdown in het voorseizoen te maken met een verlies van ruim 700 miljoen euro omzet. Er staat ook nog een voucheromzet uit van 400 miljoen euro die nog moet worden verzilverd. Als deze maatregelen zich uitbreiden tot heel Nederland kan de schade oplopen tot meer dan 1 miljard euro. Het jaar wordt dan afgesloten met een daling van maar liefst 32 procent van de jaaromzet ten opzichte van 2019.

Een tweede lockdown moet worden voorkomen, vindt Dijks. “Onze leden werken met succes met officiële, goedgekeurde protocollen voor alle deelsectoren. Om de 1,5 meterregel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. Onze ondernemers willen echt niet wéér op slot”, besluit Dijks.

Nederland verwacht dit jaar ruim 70 procent minder internationale bezoekers ten opzichte van vorig jaar, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maandag. Daarnaast gaan Nederlanders zelf ook minder op vakantie in eigen land in vergelijking met afgelopen jaar (afname van 36 procent). Bijna de gehele toeristische sector zit nog steeds in een diep dal.