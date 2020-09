Meer tijd voor ondernemers om belastingschuld af te lossen

Ondernemers die dit jaar belastinguitstel hebben gekregen in verband met de coronacrisis, krijgen langer de tijd om de belastingschuld af te lossen die daardoor is ontstaan. Zij hoeven pas vanaf 1 juli volgend jaar te betalen en krijgen daar drie jaar de tijd voor, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën).

Het kabinet besloot aanvankelijk dat ondernemers al in januari moesten beginnen met aflossen, en gaf hen daarvoor twee jaar de tijd. Dat stuitte op verzet in de Tweede Kamer, omdat veel bedrijven nog steeds kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen en door de terugbetaling in financiële problemen zouden komen.